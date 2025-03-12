MHP’den CHP’ye Görüşme Şartı: İmralı Süreci

ÖZDEMİR’DEN CHP AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya platformu üzerinden önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Özdemir, İmralı süreciyle alakalı olarak CHP ile görüşmeyeceklerini net bir şekilde ifade etti. “CHP bölünmüş bir Türkiye mi istemektedir?” diye sorarak durumu sorguladı.

CHP’NİN TUTARIZLIĞI

Özdemir, devam eden programda CHP adına görüş bildiren Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın ifadelerinin “aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir” şeklinde tanımladı. Ali Haydar Fırat’ın, “CHP’nin demokratikleşme bahsinde bağımsız Kürdistan’ın kurulmasını isteyip istemediğini” sorarak, “Bu zihniyet Türkiye bölünsün mü istemektedir?” dedi.

HAMLELERİN AMACI

MHP’nin terörsüz Türkiye hedefinin açık olduğunu vurgulayan Özdemir, CHP’nin bu amaçla ilgili tutumunu eleştirdi. CHP’li yetkililerin tutarsız açıklamalarının kamuoyunu oyalamaya yönelik bir çaba olduğunu öne sürdü. Bu nedenle, MHP olarak CHP’nin görüşlerini netleştirmeden kendileriyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmeyeceklerini açıkladı. Genel Başkanlarının da bu doğrultuda bir irade sunduğunu belirtti.