MHP’den CHP’ye Şartlı Görüşme Açıklaması

ÖZDEMİR’DEN CHP’YE NET MESAJ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya platformunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özdemir, İmralı süreciyle ilgili net bir tutum sergilemeden CHP ile görüşmeyeceklerini ifade etti. “CHP bölünmüş bir Türkiye mi istemektedir?” diyen Özdemir, konuya dair değerlendirmeler yaptı.

CHP’NİN TUTUMU TARTIŞMALI

Özdemir, Habertürk Tv’de yayımlanan Olaylar ve Görüşler programında CHP’yi temsil eden Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın yaptığı yorumların “aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir” dedi. Özdemir, Ali Haydar Fırat’ın CHP’nin demokratikleşme konusundaki tutumuna ilişkin, “Bağımsız Kürdistan’ın kurulmasını isteyip istemediğini cevaplandırmalıdır” ifadesini kullandı. Bu şekilde, “Bu zihniyet, Türkiye bölünsün mü istemektedir?” diyerek CHP’yi eleştirdi.

MHP’NİN TUTUMU NET

Ayrıca, Özdemir, “Terörsüz Türkiye” hedeflerinde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşunun “çok açık, temiz ve net” olduğunu vurguladı. CHP’nin yapılan açıklamalarındaki tutarsızlıkların dikkat çekici olduğunu belirtti. Özdemir, CHP’nin kamuoyunu oyalamak için “boş kavramlar” kullandığını dile getirdi.

CHP İLE TEMAS YOK

Bu nedenle, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin terörsüz Türkiye yönündeki duruşunu ve bağımsız Kürdistan konusundaki tavrını netleştirmesi şartıyla kendileriyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmeyeceklerini belirtti. Genel Başkanların da bu konuda bir irade sergilediğini ifade ederek açıklamalarını tamamladı.