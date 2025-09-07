MHP’den İmralı’ya Komisyon Heyeti Önerisi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Meclis’te Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki hafta sonra yeniden toplanacak. Bu toplantıda sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinleniyor. 11 Eylül Perşembe günü komisyona Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi.

İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞLERİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Komisyonun 12 Eylül Cuma günü yapacağı toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcileri ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri sürece dair görüşlerini aktaracak.

İMRALI’DA GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI TALEP EDİLİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin İmralı’ya gitmesi gerektiğini önerdi. Komisyon toplantısında MHP’nin “İmralı’ya heyet gitsin” önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bu konuyla ilgili “Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı’da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir.” açıklamasını yaptı.