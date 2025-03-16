MHP’den PKK’nın Önderi Üzerine Açıklama

İsmail Özdemir, Bahçeli’nin Açıklamalarını Değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi Öcalan” ifadelerine dair tartışmalara netlik kazandırdı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile yaptığı görüşmede, yeni çözüm sürecine dair önemli bilgiler verdi. Özdemir, Öcalan’ın silah bırakma çağrısını ve PKK’nın ateşkes kararını da gündeme taşıdı.

TÜRKİYE’NİN AŞMASI GEREKEN KONULAR VAR

İsmail Özdemir, Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi” ifadesini değerlendirirken, “Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkanımız bu gerçekliği dile getirdi. Türkiye’nin bazı konuları aşması gerekiyor. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz” şeklinde konuştu. Özdemir, Avrupa ile Türkiye arasında yakın bir gelecekte olumlu gelişmelerin yaşanmasını beklediklerini de ekleyerek, çözüm sürecine dair umut verici bir tablo oluşturdu.

SURİYE ANLAŞMASI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

MHP’nin Suriye’deki anlaşmayı tam olarak desteklediğini belirten Özdemir, “Bu noktaya Türkiye’nin ve yaşanan sürecin büyük katkısı var. Sayın Genel Başkanımız, olacakları öngörerek adımlarını attı. Eğer terörsüz Türkiye hedefi için adım atılmasaydı, bugün vakit kaybettirici tartışmalar içinde oyalanacaktık” ifadelerini kullandı. Özdemir, 2011 yılından itibaren Türkiye’nin DEAŞ ile mücadele merkezleri kurulması ve halkın kendi kendini tayin hakkı gibi önerilerinin hayata geçtiğini vurguladı.

TOPLUMSAL KUCAKLAŞMA VE BU ÜLKE HEPİMİZİN

Özdemir, toplumsal birlik mesajı vererek, “Bu ülke Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’si, Laz’ı, Çerkes’i ile hepimizin. Cumhur İttifakı olarak toplumsal ayrışmayı yönetimdeki kucaklaşma ile aşacağız” dedi. Bu açıklamalar, MHP’nin kapsayıcı bir yaklaşım benimsediğini ortaya koydu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI VE KAPSAYICILIK VURGUSU

Yeni anayasa konusundaki tutumlarını açıklayan Özdemir, “Hepimizin anayasası olmalı, herkesi kapsamalı” dedi. MHP’nin 2021 yılında bir anayasa çalışması yaptığını ve bunu AK Parti ile paylaştığını belirten Özdemir, “Daha demokratik, daha kapsayıcı bir Türkiye ile 21. yüzyılda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bunun hukuki ve diplomatik altyapısını hazırlamak gerekir” ifadeleriyle sistemli bir yaklaşım sergiledi.

ÖCALAN’IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI VE PKK’DAN ATEŞKES KARARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi” çağrısı yaptığı Abdullah Öcalan, silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetmesi yönünde tarihi bir çağrı yaptığını belirtti. Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu tarihî sorumluluğu üstleniyorum” dedi. PKK Yürütme Komitesi ise bu çağrıya katıldıklarını duyurarak 1 Mart’tan itibaren ateşkes ilan ettiklerini bildirdi. Ayrıca, komite Öcalan’ın serbest bırakılmasını da talep etti.