MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Türk’e telefon açtı

BAHÇELİ’DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği kongre ve aldığı “tarihi kararlar” nedeniyle tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktararak, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” sürecinde en büyük rolü oynadığını vurguladı. Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı olduğunu belirten Türk, Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

TOPLUMSAL BARIŞIN GEREKENİ

Ahmet Türk’ün açıklamalarında, “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Günümüz dünyasında ve Ortadoğu’daki gelişmeler… Kadim iki halkı, Kürt ve Türk halkları geçmişten bu güne kadar dostça ve kardeşçe bir yaşam sürdürdü. Ancak son dönemde inkar politikası üzerine Kürtler ister istemez silahlı bir mücadeleye girişti. Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu, demokratik bir Türkiye’de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek, bilerek bazı girişimlerde bulunuldu, çalışmalar yapıldı ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı.” dedi. Barışın sağlanması adına, “meclis’te demokratik bir Türkiye için atılacak adımlar gündeme getirilmeli.” vurgusunda bulunan Türk, hukuki boyutuyla demokratik bir gelecek inşa edebilmek için atılması gereken adımlar olduğunu da belirtti.

BARIŞ İÇİN MECLİS’İN ROLÜ

Türk, “Elbette ki biz burada sadece Kürt meselesi olarak değil, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı var. Demokratik bir Türkiye’de inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız. Türkiye’nin kendi iç barışını sağlamış olması açısından önemli bir süreç.” diyerek, sürecin hayırlara vesile olmasını diledi. “Toplumsal barışın sağlanması konusunda atılması gereken adımlar var. Bunlar pazarlık değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi için atılması gereken adımlar.” şeklinde konuşarak, Meclis’in devreye girerek demokratik bir anayasa oluşturması gerektiğini kaydetti.

BAHÇELİ’NİN RİSKİ VE ROLÜ

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sürecindeki rolüne ilişkin soruya Türk, “Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti, ama Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için bu riski aldı.” yanıltmasında bulunarak, Bahçeli’nin bu süreçte önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Türk, Bahçeli’ye olan saygısını dile getirerek, “İnşallah sağlıklı bir gelecekte bir araya geleceğiz.” ifadesinde bulundu.

AÇIKLAMALARDAN BEKLENENLER

Açıklama zamanına dair soruya ise Türk, “Aslında karar alınmıştır. İnanıyorum ki en kısa sürede bir değerlendirme sonucunda kararlarını açıklayacaklardır.” sözleriyle yanıt verdi. Sürece inanmayanlara yönelik söylemlerinde Türk, “Sürece yönelik herkeste endişeler olabilir. Fakat görüşmeler ilerledikçe bu sürecin endişe duyulacak bir süreç olmadığını ve bu sürecin başarılı bir şekilde götürüleceğine inancı gelişecektir.” dedi.