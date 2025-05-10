MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Türk’ü tebrik etti

DEVLET BAHÇELİ’DEN AHMET TÜRK’E TELEFON

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025’te düzenlediği kongre ve aldığı “tarihi kararlar” nedeniyle tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kutladığını aktararak, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” sürecinde en büyük rolü oynadığını ifade etti. Türk, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyaç duyduğunu ve Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

BARIŞ İÇİN GEREKENLER

Ahmet Türk’ün açıklamalarından bazı önemli noktalar şöyle: “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Günümüz dünyasında ve Ortadoğu’daki gelişmeler… Kadim iki halkı, Kürt ve Türk halkları geçmişten bu güne kadar dostça ve kardeşçe bir yaşam sürdürdü. Ancak son dönemde inkar politikası üzerine Kürtler, ister istemez silahlı bir mücadeleye girişti. Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu, demokratik bir Türkiye’de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek, bilerek bazı girişimlerde bulunuldu, çalışmalar yapıldı ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı. İrlanda’da barışın sağlandığı dönemlerde ‘hayırlı cuma’ ismini verdiler. Bugün de hayırlı bir cuma.”

PKK’nin kongresini toplaması ve olumlu bir karar almasının önemli olduğunu belirten Türk, Meclis’te atılacak adımların gündeme getirilmesi gerektiğini söylüyor. “Hukuki boyutuyla demokratik bir gelecek için atılması gereken adımlar var. Elbette ki biz burada sadece Kürt meselesi olarak değil, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı var. Demokratik bir Türkiye’de inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız.” şeklinde ifade etti. Türk, Türkiye’nin Ortadoğu’nun kargaşalı olduğu süreçte iç barışını sağlamasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu sürecin hayırlara vesile olmasını diliyor.

BÜYÜK RİSK, BÜYÜK KATKI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreçteki rolüne ilişkin soruya Türk, “Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti, ama Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için bu riski aldı.” diyerek Bahçeli’nin onurlu bir barışın ortaya çıkmasına katkı sunduğunu belirtiyor. Türk, Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dile getirip kutladığını ifade etti. “Hep birlikte sağlıklı bir gelecekte bir araya geleceğiz, barışın kalıcı olmasına kendilerinden katkılar isteyeceğiz.” dedi.

AÇIKLAMALAR YAKINDA GELECEK

Türk, açıklamanın ne zaman geleceği yönündeki soruya “Aslında karar alınmıştır. İnanıyorum ki en kısa sürede bir değerlendirme sonucunda kararlarını açıklayacaklardır.” şeklinde yanıt verdi. Sayın Öcalan’ın bu konudaki talebinin yerine getirileceğinden emin olduğunu belirten Türk, hızlı bir şekilde kararların ortaya çıkacağını aktardı. Sürece inanmayanlara yönelik ise, “Sürece yönelik herkeste endişeler olabilir. Ancak görüşmeler ilerledikçe bu sürecin endişe duyulacak bir süreç olmadığını ve başarılı bir şekilde yürütüleceğine inancımız gelişecektir.” ifadelerini kullandı.