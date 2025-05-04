MHP Genel Başkanı’nın açıklaması ürpertici

BAHÇELİ’NİN KONUŞMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen veda ve vefa törenine katılan bir siyasi kurum yöneticisine geçmiş olsun dileklerini sundu. Bahçeli, “Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum” diyerek şiddeti kınadı.

PROVOKASYONUN CİDDİYETİ

Bahçeli, “Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin birleştiği bir zaman diliminde meydana gelen bu provokasyon düşündürücü ve ürperticidir” ifadesini kullandı. Merhum Sırrı Süreyya Önder’in anısına yapılan bu saldırının detaylarının araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

ŞİDDET EYLEMİNE DAİR ANALİZ

Şiddet eyleminin bireysel bir saplantı mı yoksa planlanmış bir düzenek mi olduğu konusunda açıklık kazanması gerektiğini belirtti. Emniyet ve yargı teşkilatının bu konuyu aydınlatmakta yetenekli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’DEKİ ŞİDDET TARTIŞMALARI

Bahçeli, Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmeye yönelik çabaların “tarihi bir yanlıştır” olduğunu ifade etti. “Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar ahlaki sorumluluğun bilincinde olmalıdır” mesajını verdi.

BİRDEN FAZLA ANMA

Son olarak Bahçeli, merhum Sırrı Süreyya Önder için bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.