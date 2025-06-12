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MHP’li Büyükataman’dan Dervişoğlu’na Tepki

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İYİ PARTİ LİDERİNİN SÖZLERİNE TEPKİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM Grup Toplantısı’nda sarf ettiği bazı sözlere karşı tepki gösterdi. Büyükataman, Dervişoğlu’nun “Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alarak, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini karalamaya çalıştığını” belirtti.

DERVİŞOĞLU’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Açıklamalarında, “Müsavat Dervişoğlu’nun tek hesabının koltuk hesabı olduğu aziz milletimizin malumudur” ifadesine de yer veren Büyükataman, Dervişoğlu’nun tutumunu eleştirdi. Bu durumun, MHP’ye ve Cumhur İttifakı’na yönelik bir karalama çabası olarak değerlendirildiği ifade edildi.

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