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MHP’Li Celal Adan, “Kan Ve Kin Kapatıldı.”

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BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI ÜZERİNE ÖCALAN’DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik “Gelsin TBMM’de konuşsun, PKK silah bıraksın” çağrısını yaptı. Bahçeli’nin bu çağrısının ardından Öcalan, bir açıklama gerçekleştirdi. Bugün ise PKK’nın kongresini topladığını duyurdu.

KAN VE KİN DEVRI KAPANDI

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, bu gelişmelerle ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Adan, “Kan ve kin devri kapandı” ifadesini kullandı. Celal Adan’ın paylaşımı, kamuoyunda dikkat çekti.

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