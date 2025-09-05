MHP’li Feti Yıldız Tarih Verdi

MHP YETKİLİSİNDEN KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Yıldız, komisyonun, Öcalan’ın beyanlarını almak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, bu sürecin dikkatlice planlandığını vurguladı.

ÖCALAN’IN BEYANLARI İÇİN SEÇİM YAPILACAK

Yıldız, “Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişi seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” dedi. Yıldız’ın açıklamasında, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır” ifadesi dikkat çekti.

İLERLEYİŞ VE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Ayrıca, komisyonun terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle görüşmelere devam ettiğini aktaran Yıldız, 7. toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerilerinin dinlendiğini belirtti. Yıldız, Türk devletinin son üç yüzyılda en güçlü dönemini yaşadığını ifade ederek, önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceğini duyurdu.