“MHP Lideri Bahçeli, Ahmet Türk’ü aradı.”

DEVLET BAHÇELİ’DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği kongre ve aldığı “tarihi kararlar” nedeniyle tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktararak, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” sürecinde en büyük rolü oynadığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı olduğunu ve Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

AHMET TÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Ahmet Türk’ün açıklamalarında dikkat çeken ifadeler yer aldı: “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Günümüz dünyasında ve Ortadoğu’daki gelişmeler… Kadim iki halkı, Kürt ve Türk halkları geçmişten bu güne kadar dostça ve kardeşçe bir yaşam sürdürdü. Ancak son dönemde inkar politikası üzerine Kürtler ister istemez silahlı bir mücadeleye girişti. Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu, demokratik bir Türkiye’de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek, bilerek bazı girişimlerde bulunuldu, çalışmalar yapıldı ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı. İrlanda’da barışın sağlandığı dönemlerde ‘hayırlı cuma’ ismini verdiler. Bugün de hayırlı bir cuma.” Türk, PKK’nin kongresini toplamasının ve olumlu karar almasının önemli olduğunu belirtti ve “Meclis’te demokratik bir Türkiye için atılacak adımlar gündeme getirilmeli” ifadesini kullandı.

MECLİS’İN ROLÜ

Türk, bu süreçte Meclis’in üzerine düşen önemli görevleri olduğunu vurgulayarak, şu açıklamaları yaptı: “Toplumsal barışın sağlanması konusunda atılması gereken adımlar var. Yani bunlar pazarlık değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi için atılması gereken adımlar var. Meclis’in bu süreçte devreye girerek demokratik bir Türkiye, demokratik bir anayasanın gündeme getirilmesiyle bu konuda demokratik bir Türkiye’yi oluşturacak bir anlayışla süreci götürmesi gerekiyor. Gerçekten toplumsal bir barışın önünün açıldığını gördük.”

BARIŞ SÜRECİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreçteki rolüne ilişkin Türk, “Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti, ama Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için bu riski aldı” dedi. Türk, Bahçeli’nin çağrısının onurlu bir barışın ortaya çıkmasına büyük katkı sunduğunu da ekledi. “Ben de Sayın Bahçeli’yi kutluyorum. Emeğine büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

GELECEK AÇIKLAMALAR

Ahmet Türk, sürece dair yeni açıklamaların yakında yapılacağını belirtti ve “Aslında karar alınmıştır. İnanıyorum ki en kısa sürede bir değerlendirme sonucunda kararlarını açıklayacaklardır” dedi. Türk, sürece inanmayanlara yönelik ise, “Sürece yönelik herkeste endişeler olabilir. Ancak görüşmeler ilerledikçe bu sürecin başarılı bir şekilde götürüleceğine hepimizin inancı gelişecektir” açıklamasını yaptı.