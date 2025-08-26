Gündem

MHP Lideri Bahçeli: Terörsüz Türkiye Gerekli

MALAZGİRT ZAFERİ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıldönümü dolayısıyla bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Bahçeli, bu açıklamasında, Terörsüz Türkiye süreci hakkında düşüncelerini paylaştı. “Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir.” şeklinde ifade etti.

KARDEŞLİK HİSSİYATI ÖNEMLİ

Bahçeli, “altın fırsatın” israf edilmemesi gerektiğini vurguladı ve “Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir.” sözleriyle birlik mesajı verdi. Ayrıca MHP lideri, “Terörsüz Türkiye’nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Terörsüz Türkiye Komisyonu 6. Kez Toplanacak”

Türkiye'nin terörsüz bir geleceği için oluşturulan komisyon, yarın altıncı toplantısını yapacak. Barolar Birliği temsilcileri de katılarak görüşlerini iletecek. Gelecek toplantıda ise 11 eski Meclis başkanı ağırlanacak.
“Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye Mesajı: Başaramayacaklar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı etkinliğinde, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildiğini vurguladı ve kazanmanın yolunun Ankara ve Şam'dan geçtiğini ifade etti.

