MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan

MHP MECLİS BAŞKANVEKİLİ OLARAK ADAN’IN İSMİNİ BELİRTTİ

MHP, TBMM’nin 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın ismini duyurdu. Ayrıca, TBMM İdare Amiri olarak da Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

YAZI MECLİS BAŞKANLIĞINA İLETİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzasıyla Meclis Başkanlığına iletilen yazıda, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Adan ve TBMM İdare Amirliği için Gaziantep Milletvekili Atay’ın isimleri yer aldı.