MHP Ve Peker Arasında Yakınlaşma İddiası

SİYASET KULİSLERİNDE HAREKETLİLİK

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medyada organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait bir videoyu paylaşması, siyaset sahnesinde hareketliliğe neden oldu. Yönter, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” mesajını ekleyerek alıntıladığı video, MHP ile Peker arasında yeniden bir yakınlaşma yaşandığına dair iddiaları güçlendirdi.

Peker ve Bahçeli Arasındaki İletişim

Gazeteci Timur Soykan, MHP ile Peker arasındaki bu yakınlaşmanın sadece Yönter’in paylaşımlarıyla sınırlı kalmadığını öne sürdü. Soykan, Peker’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşadığı dönemde Bahçeli ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını ifade etti. Soykan, Peker’in MHP ile barıştığını söyleyerek, “Sedat Peker, MHP ile kesinlikle barıştı. Peker, Bahçeli ile birkaç kez detaylı bir şekilde konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti” dedi. Bu görüşmelerin Peker’in Türkiye’ye dönüşü için zemin oluşturduğunu belirtti.

Peker’in MHP ile İlişkilerinin Geçmişi

Sedat Peker, gençlik dönemlerinde Turancı kimliğiyle tanınmasına rağmen MHP ile ilişkilerinde zaman zaman kopmalar yaşadı. Peker, 2021’de YouTube üzerinden yayınladığı videolarla uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve faili meçhul cinayetler gibi konularda dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. O dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in iddialarını “sosyal medya ifşaları” olarak değerlendirerek, “Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdi” ifadesini kullanmıştı. Ancak, Bahçeli’nin 2025’te geçirdiği kalp ameliyatı sonrası Peker’in geçmiş olsun mesajları ve Yönter’in paylaşımları, iki taraf arasındaki ilişkilerin düzeldiği yönündeki yorumları artırdı.