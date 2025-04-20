MHP Yeni Anayasa Ve İnfaz Kanunu Çağrısı

YENİ ANAYASA VE İNFAZ KANUNU ÇAĞRISI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu üyesi Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeni anayasa ve infaz kanunu için çağrıda bulundu. Yıldız, toplumda bu konularla ilgili geniş bir mutabakat olduğunu savunuyor ve “Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda da toplumda büyük bir mutabakat var. İyi bir infaz rejimi olmadan, Ceza ve Ceza Muhakemesi ne kadar iyi olursa olsun ceza adaleti tam olarak sağlanamaz” diyor.

HUKUK DEVLETİ VE İNSAN HAKLARI

Yıldız, dünya genelinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın hakları arasında bir çatışma olduğunu belirtiyor ve hukuk devletinin temelinin insan haklarına saygı ve adalet olduğunu ifade ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çağrıda bulunan Yıldız, insan onurunu merkeze alan, sade ve anlaşılır bir infaz kanununun yapılması gerektiğini de ifade ediyor. Yıldız’ın açıklamasında yer alan bazı ifadeler şöyle: “Dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın hakları çatışma halindedir. Hukuk devletinde bu çatışmanın sınırları kanunlar, anayasa ve insan hakları sözleşmeleriyle çizilmiştir.”

İNSAN ONURUNA UYGUN BİR İNFAZ KANUNU İHTİYACI

Açıklamasında, “Anayasamızda tarif edilen eşitlik ilkesinin amacı, hukuksal durumu aynı olan kişilerin kanunlar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamaktır” diye belirten Yıldız, TBMM’nin insanların anlayabileceği basit ve cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten bir infaz kanunu oluşturması gerektiğini vurguluyor. Yıldız, bu yeni anayasanın hukuki bir reformla Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğini, milli kimliği, coğrafi bütünlüğü ve siyasi birliği koruyacak güçlü bir çerçeveye ulaşmanın zamanının geldiğini belirtiyor.