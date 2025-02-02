Miçotakis Santorini Depremleri İçin Acil Toplandı

LİDER YETKİLİLER SON DEPREMLER ÜZERİNE TOPLANDI

Yunanistan’ın turizm merkezi olan Santorini açıklarında meydana gelen depremler, ülke genelinde tedirginliğe yol açtı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, art arda gelen sarsıntılar sonrası acil bir toplantı düzenleme kararı aldı. Toplantı, hükümetin gerekli önlemleri belirlemek üzere yaptığı kapsamlı bir görüşme olarak önem kazandı. Bu toplantıya, Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ve Deprem Planlama ve Koruma Örgütü’nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos gibi önemli isimler katıldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR YAPILDI

Toplantı, yaklaşık 2 saat sürdükten sonra sona erdi. Toplantının ardından Yunan Bakan Vassilis Kikilias, depremlerin sonrası alınan önlemlerin proaktif olduğunu belirtti ve “Teyakkuz halindeyiz” ifadesini kullandı. Bu süreçte halka da seslenen Kikilias, “Vatandaşlarımızdan uzmanların önlemlerini dinlemelerini ve bunlara uymalarını rica ediyorum” dedi. Ayrıca, Santorini Adası’na ek olarak 25 Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) görevlisi görevlendirildiği bilgisi verilmiştir.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, depremler ile volkanik aktivitelerin bağlantılı olmadığını bildirdi. Santorini açıklarında son 48 saat içerisinde 200’den fazla deprem yaşandığı için, Santorini ve Amorgos’taki okullarda eğitime yarın ara verilmesi kararı alındı. Bu durum, yerel halkta bir endişe yaratırken, yetkililer durumu kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.