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Miçotakis’ten İmamoğlu Hakkında Kaygılı Açıklama

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YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS’İN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Brüksel’deki zirvenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazeteciler, Miçotakis’e Türkiye ile yürütülen “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili sorular yöneltti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması hakkında kısa bir değerlendirme yapan Miçotakis, “Türkiye’deki gelişmelerden kaygılıyım. Siyasi özgürlüklere saygı göstermek, demokrasinin temel unsurlarındandır. Türkiye kağıt üzerinde, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde olan ve AB ile daha yakın ilişkiler kurmayı arzulayan bir ülke konumunda.” şeklinde açıklama yaptı.

ANKARA ZİYARETİ İÇİN TARİH BELİRSİZ

Açıklamalarında sorulara yanıt vermeye devam eden Miçotakis, “Sorunuzun ilk kısmına gelince; hayır, Ankara’ya yapacağım ziyaret için henüz belirlenmiş bir tarih yok.” ifadesini kullandı.

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