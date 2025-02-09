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Miçotakis’ten Macron’a Türkiye’ye Füze Sorusu

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YUNANİSTAN BAŞBAKANI FRANSA CUMHURBAŞKANINI GÖRÜŞMEYE DAVET EDİYOR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün Paris’te başlayacak “Yapay Zeka Eylem Zirvesi” sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Miçotakis’in, bu görüşmede Türkiye’ye havadan havaya METEOR füzeleri satışı olasılığını gündeme getirmesi bekleniyor.

METEOR FÜZELERİ SATIŞI HAKKINDA TARTIŞMALAR

Yunan medyasına göre, Miçotakis’in Türkiye’ye METEOR füzeleri satışının gerçekleşmemesi yönünde bir talepte bulunması öngörülüyor. Ancak Yunanistan’ın böyle bir satışı engelleyebilmesi olasılığının oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

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