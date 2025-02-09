Miçotakis Türkiye’ye Meteor Füzesini Engellemek İstiyor

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MIÇOTAKİS, ZİRVEDE AHMET REUNION

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün Paris’te başlayacak “Yapay Zeka Eylem Zirvesi” sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Bu görüşmede, Türkiye’ye havadan havaya METEOR füzeleri satışı olasılığını masaya yatırması bekleniyor.

FRANSA’DAN GELECEK CEVAP NE OLACAK?

Yunan medyasına göre, Miçotakis’in Türkiye’ye METEOR füzeleri satışının gerçekleşmemesi yönünde bir talepte bulunacağı öne sürüldü. Ancak Yunanistan’ın bu satışa engel olabilme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi. Kathimerini gazetesi, Miçotakis’in, salı günü Brüksel’deki AB Zirvesi sırasında Macron ile Türkiye’ye METEOR füzeleri satışı hakkında bilgi istediğini, Macron’un ise bu konu hakkında İngiltere’nin Türkiye ile görüşmelerde bulunduğunu ancak anlaşmanın kesinlik kazanmadığı yanıtını verdiğini belirtti. Ayrıca, Fransız kaynaklar METEOR füzelerinin, Fransa dışında İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve İsveç’in ortaklığıyla kurulan MBDA konsorsiyumu tarafından üretildiğini ve bu nedenle Fransa’nın “başrol oynamadığını” vurguladı. Kathimerini, Yunanistan’ın cephaneliğinde 36 adet METEOR füzesi bulunduğunu da ekledi.

DENDIAS’TAN SERT UYARI

Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak’ta Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer’i makamında ağırlamış ve ondan, Fransa’nın da içinde bulunduğu konsorsiyumun Türkiye’ye METEOR füzeleri satışıyla alakalı haberler hakkında resmi bilgi talep etmişti. Dendias, “Büyükelçiden, Yunanistan’ın böyle bir olasılığa şiddetle karşı olduğunu ve böyle bir satışın Yunanistan ile Fransa arasındaki mükemmel düzeydeki stratejik ilişkilerle bağdaşmadığını söyledim” demişti. Bunun yanı sıra, Dendias, Kozana’daki bir askeri birlikte yaptığı konuşmada Türkiye’ye atıfta bulunarak, “Ülkemiz tehdit altında, bunu her gün beyan ve eylemlerle hatırlatmakta” ifadesini kullandı. Bu tehdidi önleyebilmek adına güçlerini artırmaları gerektiğinin önemine de vurgu yaptı.