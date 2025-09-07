Dünya

Microsoft, Kızıldeniz'de Fiber Kablo Kesildi

microsoft-kizildeniz-de-fiber-kablo-kesildi

KABLO KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre, Kızıldeniz’de birden fazla uluslararası deniz altı kablosu kesildi. 6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde Kızıldeniz’deki birçok deniz altı fiber kablo kesintisi nedeniyle gecikmelerin artabileceği ifade ediliyor.

ALTERNATİF KAPASİTE SEÇENEKLERİ

Açıklama, mühendislik ekiplerinin kesintiyi aktif olarak yönettiğini ve çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleriyle çalıştığını belirtiyor. Ayrıca bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşmelere başlandığı bildiriliyor.

ONARIM SÜRECİNE DİKKAT

Açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının zaman alabileceğine dikkat çekiliyor. Bu dönemde, müşterilere yönelik etkilerin azaltılması için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği vurgulanıyor.

