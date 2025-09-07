Dünya

Microsoft, Kızıldeniz’de Fiber Kablo Kesintisi

microsoft-kizildeniz-de-fiber-kablo-kesintisi

AÇIKLAMADA KABLO KESİNTİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz’de birden fazla uluslararası deniz altı kablosunun kesildiği duyuruldu. 6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, bu kesintiler nedeniyle gecikmelerin artabileceği vurgulandı.

BÖLGEDE ALTERNATİF SAĞLAYICILARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Açıklamada, mühendislik ekiplerinin kesintiyi aktif olarak yönettiği belirtiliyor. Bu kapsamda, bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

ONARIM ÇALIŞMALARI UZUN SÜREBİLİR

Ayrıca, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının genellikle zaman alabildiği, bu süreçte müşterilere olan etkilerin minimize edilmesi için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Rusya, Kanser Aşısını Ücretsiz Sunacak

Rusya, kanser aşısını tüm hastalara ücretsiz sağlayacağını bildirdi. Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı, aşının klinik denemelerinin olumlu sonuçlandığını ifade etti.
Dünya

Japonya Başbakanı İşiba İstifa Etti

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, partideki bölünmelerin önüne geçmek için istifa ettiğini duyurdu. Bu karar, siyasi istikrarı koruma amaçlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.