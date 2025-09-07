Microsoft, Kızıldeniz’de Fiber Kablo Kesintisi

AÇIKLAMADA KABLO KESİNTİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz’de birden fazla uluslararası deniz altı kablosunun kesildiği duyuruldu. 6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, bu kesintiler nedeniyle gecikmelerin artabileceği vurgulandı.

BÖLGEDE ALTERNATİF SAĞLAYICILARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Açıklamada, mühendislik ekiplerinin kesintiyi aktif olarak yönettiği belirtiliyor. Bu kapsamda, bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

ONARIM ÇALIŞMALARI UZUN SÜREBİLİR

Ayrıca, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının genellikle zaman alabildiği, bu süreçte müşterilere olan etkilerin minimize edilmesi için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği kaydedildi.