Mıcrosoft, Kızıldeniz’de Kablo Kesildiğini Açıkladı

KABLO KESİNTİLERİ AÇIKLANDI

Microsoft, Kızıldeniz’de birden fazla uluslararası deniz altı kablosunun kesildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, Kızıldeniz’deki çok sayıda deniz altı fiber kablo kesintisi nedeniyle gecikmelerin artabileceği” ifade edildi.

ALTERNATİF SEÇENEKLER GÖRÜŞÜLÜYOR

Açıklamada, mühendislik ekiplerinin kesintiyi aktif olarak yönetmek için çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleri kullandığı belirtildi. Ayrıca, bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşmelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

ONARIM SÜRECİ KONU

Deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının zaman alabileceği konusunda da bilgi verildi. Bu süreçte müşterilere yönelik etkilerin azaltılması için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği vurgulandı.