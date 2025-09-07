Microsoft, Kızıldeniz’de Kablo Kesildiğini Açıkladı

KABLO KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Microsoft’tan gelen bilgilerde, Kızıldeniz’de birden fazla uluslararası deniz altı kablonun kesildiği belirtildi. 6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, Kızıldeniz’deki çok sayıda deniz altı fiber kablo kesintisi sebebiyle gecikmelerin artabileceği ifade edildi.

Mühendislik ekiplerinin, çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleriyle kesintiyi aktif olarak yönettiklerine dikkat çekildi. Ayrıca, bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşmeler yapıldığı bilgisi verildi.

Yapılan açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının zaman alabileceği vurgulandı. Bu süre zarfında, müşterilere olan etkilerin azaltılması amacıyla durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği belirtildi.