Microsoft, Windows XP Dönemindeki Telefonla Aktivasyonu Sonlandırdı

Microsoft, Windows XP döneminden bu yana kullanılan ve “slui 4” komutuyla erişilen geleneksel telefonla aktivasyon yöntemini sonlandırdı. Artık bu hattı arayan kullanıcılar, işlemlerini tamamlamak için bir çevrimiçi portala yönlendiriliyor.

ÇEVRİMİÇİ HESAP VE İNTERNET GEREKİYOR

Yeni sistemde, hedef bilgisayar çevrimdışı olsa bile kullanıcıların web tabanlı portala erişmek için internet bağlantılı ayrı bir cihaz kullanması gerekiyor. Ayrıca, bu yeni portal, aktivasyon işlemi için Microsoft Hesabı ile oturum açılmasını zorunlu kılıyor. Bu değişiklik, internet erişiminin kısıtlandığı yüksek güvenlikli araştırma laboratuvarları ve üretim tesisleri için kaygı yaratıyor. Uzmanlar, Microsoft hesabının zorunlu olmasının anonim lisanslama uygulamalarını sona erdirdiğini ve şirketin veri toplamasını kolaylaştırdığını vurguluyor.

3 ARALIK’TA KAPANDI

Microsoft’un kendi destek belgelerinde bu yöntem hâlâ geçerli görünse de telefonla aktivasyon hizmeti, 3 Aralık itibarıyla tamamen kapandı. Eleştirmenler, bu hareketin profesyonellerin donanımları üzerindeki kontrolünü azaltığını ifade ediyor.

