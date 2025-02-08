Mide Kanserinin Belirtileri Sıklıkla Farkedilmiyor

KANSERİN CİDDİYETİ

Kanser, birçok insanın düşünmemeye çalıştığı ama gerçekte sıkça karşılaşılan ve yaşam boyunca etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalıklar arasında en geç fark edilen ve sağ kalım oranlarının düşük olduğu mide kanseri, en tehlikeli türlerden biridir. Mide kanseri genellikle erken evrede teşhis edilmediği için tedavi süreci zorlaşır. Bu durum da hayatta kalma şansını büyük ölçüde azaltırken, Cancer Research UK’ye göre mide kanseri teşhisi konan bireylerin yalnızca yüzde 50’si bir yıl veya daha uzun süre hayatta kalabiliyor, sadece yüzde 15’lik bir kesim ise 10 yıl daha yaşayabiliyor. Genellikle yaşlılarda sık görülen bu kanser türü, 100 vakadan yaklaşık 50’sinin 75 yaş ve üzeri kişilerde tespit edildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca, erkeklerde daha fazla görülmektedir. Mide kanserinin oluşumunda çevresel faktörler, yaşam tarzı ve diyet önemli bir rol oynuyor. Özellikle, mideye yerleşen Helicobacter pylori bakterisi ile ilişkilendirilse de bu bakteriye sahip olan herkesin mide kanseri geliştirmediği bilinmektedir.

MİDE KANSERİNİN SEMPTOMLARI

Mide kanseri gibi ölümcül bir hastalıkla karşılaşmamak için erken teşhis çok önemli bir konudur. NHS (Ulusal Sağlık Servisi) tarafından belirtilen bilgilere göre, mide kanserinin pek çok farklı belirtisi olabilir; ancak bunlar genellikle gözden kaçan belirtilerdir. Mide kanseri belirtileri arasında mide ekşimesi, asit reflüsü, yutma güçlüğü (disfaji), aşırı gaz, mide bulantısı, hazımsızlık ve yemek yerken hızlı doygunluk hissi gibi şikayetler bulunmaktadır. Özellikle kilo kaybı veya yutma zorluğu hissediliyorsa, derhal bir uzmandan yardım alınmalıdır. NHS, bu tür semptomlarla karşılaşıldığında bir pratisyen hekime danışılması gerektiğini öneriyor; çünkü belirtiler başka pek çok hastalıktan da kaynaklanabiliyor.