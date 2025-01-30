Migros İçin Hedef Fiyat 834 TL

MİGROS İÇİN HEDEF FİYAT 834 TL

QNB Invest, Migros (MGROS) hissesi için hedef fiyatını 834 TL olarak belirliyor ve hisseye yönelik “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesini devam ettiriyor. Raporda, Migros’un “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesiyle dikkat çektiği belirtiliyor. Hedef fiyat, %44’lük bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Stratejik pazar konumlanması ve değişen makroekonomik koşullarda hızlı fiyatlama kabiliyeti sayesinde, Migros’un 2025 ve sonrasında sürdürülebilir reel gelir büyümesi sağlayabileceği düşünülüyor.

BÜYÜME POTANSİYELİ GÖSTERGELERİ

Ayrıca, şirketin toplam gelirlerinin yaklaşık %20’sini oluşturan kârlı online satış operasyonları, yeni iş modelleri ve ürünlerin genişletilmesi açısından önemli bir büyüme potansiyeli sunuyor. Türkiye’nin gıda perakendeciliğindeki inelastik talep dinamikleri, bu genişlemenin güçlü bir temeli oluşturuyor. 2025 yılı için, toplam maaş artış oranının %40 olacağı öngörülse de, 120 baz puanlık bir FAVÖK marjı iyileşmesi bekleniyor. Bu, %37’lik bir FAVÖK büyümesine işaret ediyor.

NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

2024’te yüksek seyreden yatırım harcamalarının (Capex/Satışlar) 2025’te normalleşmesini ve daha iyi net işletme sermayesi yönetimini dikkate alarak, 2025-2027 yılları arasında yaklaşık %8,4’lük bir serbest nakit akımı verimi (FCF yield) öngörülüyor. Şirketin sağlıklı bilançosu, güçlü nakit yaratma kabiliyeti ve yeni iş modellerinin başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik yukarı yönlü risklere rağmen, Migros’un hisse senedi 2025 tahminlerine göre 4,4x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor. Bu durum, tarihsel ortalamasının %31 altında ve küresel benzerlerine göre %55 indirimli olduğunu gösteriyor.

Son bir yılda %46’lık güçlü bir performans sergileyen Migros, Türkiye’nin büyüyen gıda perakendeciliği sektöründeki süregelen operasyonel kârlılık ivmesi ve gelecek potansiyeli nedeniyle “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesini koruyor.