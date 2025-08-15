Mikrodalga Beyin Geliştirildi

YENİ MİKROÇİP TEKNOLOJİSİ

Cornell Üniversitesi araştırmacıları, hem ultra hızlı veri sinyallerini hem de kablosuz iletişim sinyallerini aynı anda işleyebilen, düşük enerji tüketimli bir mikroçip oluşturdu. “Mikrodalga beyin” adı verilen bu yenilik, mikrodalga fiziğini kullanarak çalışan gerçek bir mikrodalga sinir ağı olarak öne çıkıyor. Nature Electronics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, silikon üzerine entegre edilen çip, radyo sinyali çözme, radar hedef takibi ve dijital veri işleme gibi görevleri saniyede onlarca gigahertz hızında gerçekleştirebiliyor. Üstelik bunu, 200 miliwatt’tan daha az enerji tüketerek başarıyor.

ANALOG VE DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞ

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ve Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenen Cornell NanoScale Science and Technology Facility bünyesinde yürütülen projeye göre, geleneksel dijital sinir ağlarının aksine bu sistem, saat tabanlı adım adım işlemler yerine mikrodalga bandında analog ve doğrusal olmayan davranışlarla çalışıyor. Bu yaklaşım, veri işleme adımlarını kısaltarak hem düşük güç tüketimi hem de yüksek hız sağlıyor.

YÜKSEK DOĞRULUK ORANI

Çip, basit mantık işlemlerinden karmaşık veri sınıflandırmalarına kadar birçok görevi yerine getirme kapasitesine sahip. Kablosuz sinyal türlerini sınıflandırmada yüzde 88’in üzerinde doğruluk oranına ulaşarak dijital sistemlerle kıyaslanabilir bir performans gösteriyor. Ayrıca donanım güvenliği, kablosuz iletişimde anomali tespiti ve düşük güç tüketimi sağlandığında akıllı saat ya da telefon gibi uç cihazlarda yerel yapay zeka modelleri çalıştırma gibi uygulamalara uygun olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, bu teknolojinin ölçeklenebilir olduğuna ve mevcut mikrodalga ile dijital işleme platformlarına entegre edilebileceğine inanıyor.