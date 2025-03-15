Mikrofon Kazası Trump’ı Gülümsetti!

ABD BAŞKANININ MİKROFON OLAYI

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken talihsiz bir olay yaşadı. Yanlışlıkla yüzüne çarpan bir boom mikrofon, Trump’ın ağzına değdi. Başkan anlık bir refleksle gözlerini kapattı ve kafasını geri eğdi, ancak mikrofon bu sefer de yüzünün diğer tarafına geldi. Trump, muhabire “ters ters” bakarak durumu komik hale getirdi. Gazeteci mikrofonu hızla çektiğinde, Trump eğlenerek iki kaşını kaldırdı. Trump, muhabiri kastederek, “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü” diyerek şaka yaptı. Mikrofonu tutan operatörün çalıştığı medya kuruluşu hakkında ise bilgi verilmedi.

TEŞVİK VERİCİ DAKİKALAR

Mikrofon olayı yaşanmadan dakikalar önce, Trump Beyaz Saray bahçesinde Marine One’ın merdivenlerini tırmanırken küçük bir tökezleme yaşadı. Başkan Trump, DOGE başkanı Elon Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’in helikoptere binmesine yardım ederken sağ ayağını ilk basamağın altına taktı. Trump, bu talihsiz durum sonrası kendini tuttu ve geri kalan basamakları hızla çıkarak durumu atlattı.