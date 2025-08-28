Milei’ye Taşlı Saldırı Yapıldı

OLAYLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Devlet Başkanı Milei, üstü açık bir araçla bulunduğu sırada protestocu bir grubun taşlı saldırısına maruz kaldı. Koruma ekibi, hemen Milei’yi aracından indirerek zırhlı bir araca bindirdi ve güvenli bir noktaya ulaştırdı. Saldırı sırasında Milei herhangi bir zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Saldırının sorumlusunun eski devlet başkanına bağlı siyasi gruplar olduğu ifade ediliyor.

SORUMLULUK PERONİSTLERDE

Hükümet, bu saldırının sorumlusunu eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi gruplar olarak ilan etti. Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten hiç kimsenin yaralanmadığını vurgulayarak saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

SEÇİMLERE GİDEN YOLDA GERİ SAYIM

Arjantin’de 7 Eylül’de Buenos Aires eyaletinde yerel seçimler yapılacak. Bu seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışarak, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek. Yerel seçimler, Başbakan Javier Milei’nin reform ajandasını güvence altına almak için kritik bir öneme sahip. Bu seçim, halk desteğinin sarsıldığı bir süreçte yatırımcı güvenini yeniden inşa etme ve Ekim ayında gerçekleşecek ulusal parlamento seçimlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

İKTİDAR VE MUHALEFETİN GÖRÜŞLERİ

Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olduğu için yapılacak olan bu seçimlerin sonucu sadece yerel siyaset üzerinde değil, aynı zamanda ulusal politik dengeler üzerinde de doğrudan etki gösteriyor. İktidar, bu seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak değerlendirirken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak görüyor.

YOLSUZLUK İDDİALARI VE SORUŞTURMA

Milei, yolsuzluk iddialarıyla da gündeme geldi. Ulusal medyada çıkan haberlere göre, Milei hükümetine yakınlığıyla bilinen Ulusal Engellilik Ajansı (ANDIS) Başkanı Diego Spagnuolo’ya ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında, Devlet Başkanı Milei ve kız kardeşine rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. Kayıtlarda, Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği Kurumsal Yönetim Alt Sekreteri Eduardo Menem’in de adı geçiyor. Basına sızan ses kayıtlarının ardından hükümet, Spagnuolo’yu görevden alarak kurum hakkında adli soruşturma başlattı. Federal savcı Franco Picardi’nin talimatıyla çok sayıda ev ve ofise baskın yapıldı; bu baskınlarda oldukça büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

SPAGNUOLO’YA HUKUKİ SÜREÇ

Milei, yaptığı açıklamada, “Onun (Spagnuolo) söylediği her şey yalan. Onu yargıya taşıyacağız ve yalan söylediğini kanıtlayacağız” dedi. Basına yansıyan bilgilere göre, Spagnuolo’nun özel bir ilaç şirketi üzerinden ayda 500 bin ila 800 bin dolar arasında kazanç sağladığı iddia ediliyor. Milei ve Karina Milei’nin bu rüşvet ağından haberdar olduğu ya da pay alan kişiler arasında olduğu öne sürülüyor.