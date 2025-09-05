Mili Takımlar Bu Haftayı 3-0 Geçti

Türk sporunda zafer haftası yaşanıyor. Bu hafta 2 gün içinde 3 farklı branşta 3 maça çıkan Milli Takımlar, 3 kez galibiyet elde ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek, bu turnuvada 5’te 5 yapıp grubunu namağlup lider tamamlıyor.

İLK ZAFER, BASKETBOLDA SIRBİSTAN’A KARŞI

Alperen Şengün 28 sayı ve 13 ribaundla maçın en değerlisi oluyor. Shane Larkin ve Cedi Osman da bu galibiyette önemli katkı sağlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise dün Tayland’daki Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek tarih yazıyor.

FİLENİN SULTANLARI ABD’Yİ DEVİRDİ

Filenin Sultanları bu sonuçla tarihlerinde ilk kez yarı finale yükseliyor. Ebrar Karakurt, 23 sayıyla dikkat çeken bir performans sergiliyor. Milliler, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Son olarak, A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup ederek elemelere 3 puanla başlıyor.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA GÜRCİSTAN’I GEÇTİK

Kerem Aktürkoğlu, oynadığı etkili futbolla iki gol atarak maçın yıldız oyuncusu oluyor. Diğer golü ise Mert Müldür kaydediyor. Böylece Türk sporunda bu hafta yaklaşık başarı dolu bir dönem yaşanıyor.