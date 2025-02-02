Milli Eskrimciler Dünya Kupası’nda Zafer Elde Etti

GENÇ ERKEK KILIÇ MİLLİ TAKIMI TARİH YAZDI

Türkiye Eskrim Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Bulgaristan’ın Filibe kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda tarihi bir başarı gösterdi. Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman’dan oluşan milli takım, turnuvada sergilediği üstün performansla altın madalya kazandı.

FİNALE ULAŞMA YOLCUĞU

Milli takım, organizasyonun ilk aşamalarında Ukrayna, Romanya ve ABD’yi mağlup ederek finale yükseldi. Bu zorlu rakipleri geride bırakmak, genç eskrimcilerin yeteneklerini ve stratejik zekalarını bir kez daha kanıtladı.

SON DAKİKA ZAFERİ İLE İTALYA’YI GEÇTİLER

Finalde, güçlü rakip İtalya ile karşılaşan milli takım, oldukça heyecanlı geçen müsabakada 45-44’lük skorla rakiplerini yendi. Bu zaferle Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Dünya Kupası’nda altın madalya kazanmış oldu.

BİREYSEL KATEGORİLERDE BAŞARI

Turnuvadaki bir diğer önemli başarı ise bireysel kategorilerde elde edildi. Furkan Yaman ve Enes Talha Kalender, kendi disiplinlerinde bronz madalya kazanarak organizasyonu üç madalyayla tamamlayan isimler oldular. Gençlerin başarıları, Türk eskriminin uluslararası alandaki genç yeteneklerinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ay-yıldızlı sporcular, Bulgaristan’daki Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası’nı üç madalya ile tamamladı.