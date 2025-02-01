Milli Eskrimciler Dünya Kupası’nda Zafer Elde Etti

TARİHİ BAŞARI İLANI

Türkiye Eskrim Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Bulgaristan’ın Filibe kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda büyük bir başarıya imza attı. Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman’dan oluşan milli takım, turnuvada sergilediği etkileyici performansla altın madalyayı kazandı.

Milli takım, organizasyonun ilk aşamalarında Ukrayna, Romanya ve ABD’yi mağlup ederek finale yükseldi. Bu zorlu rakipleri geride bırakmak, genç eskrimcilerin becerilerini ve stratejik anlayışlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

SON DAKİKA ZAFERİYLE ÖNE ÇIKTILAR

Finalde, güçlü rakipleri İtalya ile karşılaşan milliler, son derece heyecan dolu geçen mücadelede 45-44’lük skorla rakiplerini yenerek, Genç Erkek Kılıç Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki altın madalyayı kazandığı anı yaşadı.

BİREYSEL KATEGORİLERDE BAŞARI

Turnuvada elde edilen bir diğer önemli başarı ise bireysel kategorilerde gerçekleşti. Furkan Yaman ve Enes Talha Kalender, kendi disiplinlerinde bronz madalya kazanarak, organizasyonu toplamda üç madalya ile tamamlayan sporcular oldular. Gençlerin bu başarıları, Türk eskriminin genç yeteneklerinin uluslararası alandaki güçlü performansını bir kez daha gösterdi. Ay-yıldızlı sporcular, Bulgaristan’daki Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası’nı üç madalya ile kapattı.