Milli Savunma Bakanlığı’nda Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı

milli-savunma-bakanligi-nda-rusvet-operasyonu-27-gozalti

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan talep edilen izin belgelerinin üzerinde yapılan incelemelerde menfaat temin edildiğini tespit etti. Bu gelişme üzerine “rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek” suçları kapsamında bir soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 32 kişiden 27’si gözaltına alındı.

MENFAAT TEMİNLERİ ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosu aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, ilgili Bakanlıktan talep edilen bazı izin belgelerinde menfaat temin edildiğine dair tespitler yaptığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde, 2’si ihraç, 1’i emekli, 2’si şüphelilerin aile yakınları ve 27’si şirket yetkilisi olmak üzere toplamda 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara merkezli olarak yürütülen soruşturmada, 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevkine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor. Bu gelişmeler, rüşvet ve mali suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

