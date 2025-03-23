Spor

Milli Takım’dan Macaristan’a Farklı Galibiyet!

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A MİLLİ TAKIMIMIZ, MACARİSTAN’LA MAÇ YAPTI

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında A Milli Takımımız, deplasmanda Macaristan ile bir araya geldi. Puskas Arena’da gerçekleştirilen bu mücadelede Millilerimiz, karşılaşmayı 3-0’lık net bir skorla kazandı.

GALİBİYETİN GOLLARI

Milli Takım’a bu önemli galibiyeti kazandıran goller sırasıyla Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı’dan geldi. Hakan Çalhanoğlu, 37. dakikada bir penaltı atışıyla takımına ilk golü getirirken, 39. dakikada Arda Güler sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Maçın sonunda ise Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada skoru 3-0 yaparak galibiyeti pekiştirdi.

A MİLLİ TAKIM YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından, daha önce oynanan ilk maçı 3-1 kazanan A Milli Takımımız, toplamda 6-1’lik skorla UEFA Uluslar A Ligi’ne yükseldi. Macaristan ise bu sonuçla UEFA Uluslar B Ligi’ne düştü.

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