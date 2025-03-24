Milli Takım’dan Macaristan’da Galibiyetle Yükseliş!

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında dış sahada Macaristan ile karşılaştı. Puskas Arena’da gerçekleşen mücadelede Millilerimiz sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galibiyetin gollerini 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

SONUÇ VE ETKİLERİ

Bu sonuçla birlikte, ilk maçı 3-1’lik skorla kazanan A Milli Takım toplamda 6-1’lik üstünlük elde ederek UEFA Uluslar A Ligi’ne terfi etti. Macaristan ise bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar B Ligi’ne düşmüş oldu.