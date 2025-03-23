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Milli Takım’dan Macaristan’da Tarihi Zafer!

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MAÇIN DETAYLARI

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında A Milli Takımımız, Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Puskas Arena’da gerçekleştirilen mücadelede Milliler, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

GALİBİYET GOLLERİ

Milli Takım’a bu önemli galibiyeti sağlayan goller sırasıyla geldi. İlk olarak, 37. dakikada penaltı vuruşundan Hakan Çalhanoğlu ağları sarstı. Ardından 39. dakikada Arda Güler, skoru 2-0’a taşıdı. Maçın kapanış golünü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

SONUÇ VE SONUÇLAR

Bu sonuçla birlikte, daha önceki karşılaşmayı 3-1 kazanan A Milli Takım, toplamda 6-1’lik skorla UEFA Uluslar A Ligi’ne terfi etti. Macaristan ise böylece UEFA Uluslar B Ligi’ne düşmüş oldu.

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