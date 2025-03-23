Milli Takım Macaristan’ı 3-0 Yendi

A MİLLİ TAKIMIMIZ MACARİSTAN’I GEÇTİ

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena’da düzenlenen bu mücadelede, Millilerimiz 3-0’lık bir skorla galip geldi.

11. dakikada Hakan Çalhanoğlu, penaltıdan, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın attığı gollerle A Milli Takım, rakibine üstünlük sağladı. İlk maçı 3-1 kazanan takımımız, toplamda 6-1’lik skorla UEFA Uluslar A Ligi’ne terfi etti.

Bu sonuçla birlikte Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi’ne düştü. A Milli Takımımız ise önemli bir başarı elde ederek, bir üst lige yükselmiş oldu.