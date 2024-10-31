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Spor

“Milli Takım Teknik Direktörü Açıklamaları”

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VİNCENZO MONTELLA’DAN GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tivibu Spor kanalına gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Montella, FIFA sıralamasında son bir yıl içinde 16 basamak yükseldiklerini belirtti. Ancak bu ilerlemeyi yeterli görmediklerini vurguladı ve hedeflerinin daha üst sıralara çıkmak olduğunu ifade etti.

TARAFTARLARLA BÜTÜNLÜK ÖNEMLİ

Montella, taraftarlarla harika bir bütünlük sağladıklarını söyledi. İstanbul’un takımlarının birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. “İstanbul’u birleştirebilirsek, daha da güçlü oluruz.” diyen Montella, burada birçok takımın bulunduğunu ve birlik sağlanması durumunda güçlerinin artacağını dile getirdi.

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