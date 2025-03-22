Milliler Macaristan Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

TFF’DE ANTRENMAN FAALİYETİ

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın taktik organizasyonlarla tamamlandığı bilgisi aktarıldı. Antrenmandan önce Vincenzo Montella, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak milli takımda Kaan Ayhan ve Merih Demiral, sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı.

KAAN AYHAN KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan’ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.