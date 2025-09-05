Milyonlarca Kişinin IBAN Değişecek! SMS Gönderildi

ENPARA.COM’UN YENİ DÖNÜŞÜMÜ

QNB Finansbank’a bağlı olan Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki olan Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu dönüşüm ile müşterilerin hesap numaraları korunuyor fakat IBAN numaraları değişiyor. Süreç, 12 Eylül’de başlayarak 26 Eylül’de ikinci aşama ile devam edecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

SMS İLE MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMESİ

Banka, geçiş sürecinin başlamasından bir hafta önce müşterilerine SMS göndermeye başladı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanıyor. Eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT transferleri 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak. Ancak bunun için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Eğer talimat verilmezse, eski IBAN’a yapılan transferler otomatik olarak aktarılmayacak.

ÜRÜN VE HİZMETLERDE DEVAMLIKI

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını değiştirmeden sürdürecek. – EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olacak. – Enpara kredi kartı aidatsız olarak devam edecek. – QNB Group’un desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılacak. – Kartlar ve cep şubesi aynı şekilde kullanılmaya devam edecek. – Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile kullanılacak. – Cep şubesi, “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenip, girişler yine mevcut şifre ile yapılacak. – Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMINDA DEĞİŞİKLİKLER

Mevcut kampanyalar devam edecek; ancak “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Müşteriler bundan sonra yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz olarak kullanabilecek.

PLANLI KESİNTİLER VE HAZIRLIK SÜRECİ

Geçiş sırasında sistemler arasında veri aktarımı yapılacağından, gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabilecek. Banka, bu kesintiler öncesinde müşterilerini bilgilendirecek. Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlangıcına günler kaldı. Hesap numaraları değişmeyecek olsa da IBAN’ların güncel hale getirileceği için müşterilerin yeni numaraları düzenli olarak para gönderen kişilerle paylaşmaları gerekiyor.