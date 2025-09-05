Milyonlarca Kişinin IBAN’ı Değişiyor!

QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye geçiş yapıyor. Bu önemli değişimle hesap numaraları korunacak ancak IBAN numaraları değişecek. Geçiş süreci 12 Eylül’de başlayacak ve 26 Eylül’deki ikinci aşama ile devam edecek. Eğer gerekirse, bu süreç 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

Müşterilere SMS Gönderimi

Banka, dönüşüm sürecinin başlamasına bir hafta kala müşterilerine SMS göndermeye başladı. Bu mesajda, “IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu” belirtilirken, eski IBAN’lara gelecek EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı ifade edildi. Ancak bu aktarım için, müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Eğer talimat verilmezse, eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarımı gerçekleşmeyecek.

Ürün ve Hizmetlerdeki Değişiklikler

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürecek. EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz kalacak. Enpara kredi kartının aidatsız olarak devam edeceği bildirildi. QNB Group’un desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılacak ve kartlar ile cep şubesi aynı şekilde kullanılmaya devam edecek. Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile kullanılacak. Enpara’nın cep şubesi, “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenecek ve giriş işlemleri mevcut şifre ile yapılacak. Ayrıca, Enpara kredi kartı QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

Kampanyalar ve ATM Kullanımı

Mevcut kampanyaların devam edeceği duyurulurken, “Üç banka, tek ATM” uygulamasının sona ereceği belirtildi. Müşteriler bundan sonra yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz olarak kullanabilecek.

Planlı Kesintiler Olacak

Geçiş süresince sistemler arasında veri aktarımı yapılacağı için gece saatlerinde planlı kesintilerin yaşanabileceği vurgulandı. Banka, müşterilerini bu kesintilerden önce bilgilendireceğini açıkladı.

Yeni IBAN Numaraları İçin Hazırlık Zamanı

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Hesap numaraları değişmeyecek olsa da IBAN bilgilerinin güncelleneceği için müşterilerin yeni numaraları düzenli para gönderen kişilerle paylaşmaları gerekiyor.