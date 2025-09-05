Milyonlarca Kişinin IBAN’ı Değişiyor! MÜŞTERİLERE SMS GÖNDERİLDİ

ENPARA BANK’A GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

QNB Finansbank bünyesinde faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu önemli süreç sonucunda hesap numaraları korunacak, ancak IBAN numaraları değişiklik gösterecek. Geçiş süreci, 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 26 Eylül’de ikinci aşama ile devam edecek. Gerektiği takdirde tüm süreç, 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

SMS İLE MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Banka, geçiş sürecinin başlamasına bir hafta kala müşterilerine SMS mesajları göndermeye başladı. Mesajlarda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, eski IBAN’a yapılan EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı bildirilmiş. Fakat bunun için, müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmediği takdirde, eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarımı gerçekleşmeyecek.

HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK BULUNMUYOR

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını devam ettirecek. EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olarak sunulmaya devam ederken, Enpara kredi kartı aidatsız kalacak. QNB Group desteği ile “mevduat bankası” lisansı kullanılacak. Kartlar ve cep şubesi mevcut şekilde kullanılmaya devam edecek. Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile işlev göstermeye devam edecek. Ayrıca, Cep Şubesi “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenecek ve girişler yine mevcut şifre ile yapılacak. Enpara.com kredi kartı ise QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMI DEĞİŞİYOR

Mevcut kampanyalar devam edecek, ancak “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Bu noktada, müşteriler yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz olarak kullanma imkanı bulacaklar.

SİSTEM KESİNTİLERİ OLACAK

Geçiş süreci esnasında sistemler arasında veri aktarımı yapılacağı için gece saatlerinde planlı kesintilerin yaşanması olası. Banka, bu durum ile ilgili müşterilerini önceden bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARI İÇİN HAZIRLIK ZAMANI

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Hesap numaraları değişmeyecek olsa da, IBAN bilgileri güncelleneceği için müşterilerin yeni numaralarını düzenli para gönderen kişilerle paylaşmaları gerekiyor.