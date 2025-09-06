Milyonlarca Kişinin Iban Numarası Değişecek

ENPARA.COM’DA DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLIYOR

QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki olan Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu önemli değişimle birlikte hesap numaralarının korunması sağlanıyor ancak IBAN numaraları değişiyor. 12 Eylül’de başlayacak geçiş süreci, 26 Eylül’de ikinci aşama ile devam edecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

MÜŞTERİLERE SMS GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Banka, dönüşüm sürecinin başlamasına bir hafta kala müşterilerine SMS gönderiyor. Mesajda, “IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu” vurgulanırken, eski IBAN’lara gelecek EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı bilgisi paylaşılıyor. Bununla birlikte, otomatik aktarımın gerçekleşmesi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmediği takdirde, eski IBAN’a yapılan transferlerin aktarımı gerçekleşmeyecek.

ÜRÜN VE HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını devam ettiriyor. -EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor. -Enpara kredi kartı, aidatsız olarak geçerliliğini koruyor. -QNB Group desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılmaya başlanıyor. -Kartlar ve cep şubesi mevcut şekliyle kullanılacak. -Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar, aynı numara ve şifre ile işlem görmeye devam edecek. -Cep şubesi “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncelleniyor, mevcut şifre ile giriş yapılabilecek. -Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMI

Mevcut kampanyalar sürüyor ancak “Üç banka, tek ATM” uygulamasının son bulacağı bildiriliyor. Bundan böyle, müşteriler yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz kullanabilecek.

PLANLI KESİNTİLER OLACAK

Geçiş sürecinde sistemler arasında veri aktarımı yapılacağından dolayı gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabileceği aktarılıyor. Banka, bu kesintiler öncesinde müşterilerini bilgilendireceğini belirtiyor.

YENİ IBAN NUMARALARI İÇİN HAZIRLIK ZAMANI

Milyonlarca Enpara kullanıcısı açısından yeni dönem için geri sayım başladı. Hesap numaraları korunacak olsa da, IBAN bilgilerinin güncellenmesi nedeniyle müşterilerin yeni numaralarını düzenli olarak para gönderen kişilerle paylaşmaları gerekiyor.