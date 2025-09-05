Milyonlarca Kişinin Iban Numarası Değişecek

ENPARA.COM, YENİ İŞTİRAKİNE DEVREDİLİYOR

QNB Finansbank çatısı altında hizmet veren Enpara.com, artık QNB Group’un yeni iştiraki olan Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu önemli dönüşümde hesap numaraları korunacak fakat IBAN numaraları değişecek. 12 Eylül’de başlayacak bu geçiş süreci, 26 Eylül’de ikinci aşama ile devam edecek ve gerek görülürse 10 Ekim 2025’e kadar sürecek.

MÜŞTERİLERE BİLGİ SMS’LERİ GÖNDERİLDİ

Geçiş süreci öncesinde banka, müşterilerine SMS göndererek bilgi vermeye başladı. Gönderilen mesajda, “IBAN değişikliği yasal zorunluluktur” ifadesiyle birlikte, eski IBAN’lara gelecek olan EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı dile getirildi. Ancak, bu işlemin gerçekleştirilmesi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi ya da internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Uygulama talimatı verilmediği takdirde, eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarımı sağlanamayacak.

HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürmeye devam edecek. EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca Enpara’nın kredi kartı aidatsız şekilde kullanılmaya devam edecek. QNB Group’un desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılacak. Kartlar ve cep şubesi aynı şekilde kullanılacak, mevcut banka, kredi ve sanal kartlar, aynı numara ve şifre ile kullanılabilir olacak. Bunun yanı sıra, “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenen cep şubesine giriş, mevcut şifre ile gerçekleştirilecek. Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olmaya devam edecek.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMI GÜNCELLENDİ

Mevcut kampanyalar aynen devam edecek, ancak “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Müşteriler bundan sonra yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler.

PLANLI KESİNTİLER YAŞANABİLİR

Geçiş süreci esnasında sistemler arasında veri aktarımı yapılması gerektiği için gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabiliyor. Banka, bu kesintiler hakkında müşterilerini önceden bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARINI PAYLAŞMA ZAMANI

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlamasına günler kala, hesap numaraları değişmeyip IBAN bilgileri güncelleneceği için, müşterilerin düzenli para gönderen kişilerle yeni numaralarını paylaşmaları gerekiyor.