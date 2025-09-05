Milyonlarca Kişinin Iban Numarası Değişiyor

ENPARA.COM DEĞİŞİMİ VE YENİ İŞTİRAK

QNB Finansbank bünyesinde bulunan Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki olan Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu önemli dönüşümde hesap numaraları korunacak, fakat IBAN numaraları değişecek. Dönüşüm süreci 12 Eylül’de başlayacak ve 26 Eylül’de ikinci aşama ile devam edecek. Gerekmesi halinde süreç 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

MÜŞTERİLERE BİLGİLERİ İLETTİ

Banka, geçiş sürecinin duyurulmasına bir hafta kala müşterilerine SMS göndermeye başladı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu duyurulurken, eski IBAN’lara gelecek EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün süresince otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı belirtildi. Ancak bunun için, müşterilerin Enpara Cep Şubesi ve internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekecek. Talimat verilmediği takdirde eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarımı gerçekleşmeyecek.

DEĞİŞİM MÜŞTERİYİ ETKİLEMEYECEK

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürecek. -EFT, FAST ve havale işlemleri bedava kalacak. -Enpara kredi kartı aidatsız olarak devam edecek. -QNB Group’un desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılacak. -Kartlar ve cep şubesi aynı biçimde kullanılacak. -Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile kullanımda olacak. -Cep şubesi, “Enpara Cep Şubesi” olarak güncellenecek ve girişler mevcut şifre ile sağlanacak. -Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Mevcut kampanyalar devam edecek fakat “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Bundan sonraki süreçte müşteriler sadece QNB ATM’lerini bedava kullanabilecek.

SİSTEM KESİNTİLERİ OLACAK

Geçiş sürecinde sistemler arasında veri aktarımı yapılacağından dolayı gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabileceği belirtiliyor. Banka, müşterilerini bu kesintilerden önce bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARINA HAZIRLIK

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Hesap numaraları değişmeyecek ama IBAN bilgileri güncelleneceği için, müşterilerin yeni numaraları düzenli olarak para gönderen kişilerle paylaşmaları gerekiyor.