Milyonlarca Kullanıcının IBAN Numarası Değişecek

ENPARA.COM’UN DEVRİ VE HESAP NUMARALARI

QNB Finansbank bünyesinde faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu süreçle birlikte mevcut hesap numaraları korunacak, fakat IBAN numaraları değişiklik gösterecek. 12 Eylül’de başlayacak olan geçiş işlemleri, 26 Eylül’de ikinci aşama ile devam edecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

MÜŞTERİLERE SMS GÖNDERİLDİ

Banka, geçiş sürecinin başlamasından bir hafta önce müşterilerine SMS göndermeye başladı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanıyor. Eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT transferleri, 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak. Ancak bunun için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat alınmazsa, eski IBAN’a gelen transferlerin otomatik aktarımı sağlanmayacak.

ÜRÜN VE HİZMETLERDE SONUÇ DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışına devam edecek. EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olarak kalacak. Enpara kredi kartı, aidatsız bir şekilde kullanılmaya devam edecek. QNB Group’un desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılacak. Kartlar ve cep şubesi aynı şekilde kullanılacak, mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile devam edecek. Cep şubesi “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenecek ve giriş mevcut şifre ile yapılacak. Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMINA YENİ DÜZENLEMELER

Mevcut kampanyalar devam edecek, fakat “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Müşteriler bundan sonra sadece QNB ATM’lerini ücretsiz olarak kullanabilecek.

PLANLI KESİNTİLER VE MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMESİ

Geçiş süreci esnasında sistemler arasında veri aktarımı gerçekleştirileceği için gece saatlerinde planlı kesintilerin yaşanabileceği belirtiliyor. Banka, bu kesintiler öncesinde müşterilerini bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARI İÇİN PAYLAŞIM GEREKEN ZAMANDA

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönem yaklaşıyor. Hesap numaraları değişmeyecek olsada IBAN bilgileri güncelleneceği için müşterilerin düzenli para gönderen kişilerle yeni numaralarını paylaşmaları önem taşıyor.