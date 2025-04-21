Minguzzi Cinayetinde Yeni Durum Gelişti

İTALYAN ŞEFİN OĞUL CİNAYETİ VE DAVADA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Kadıköy’de alışveriş için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıkların yargılanması devam ediyor. Bu davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

CİNAYET ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINDI

Minguzzi cinayeti soruşturması, “Organize Suç Örgütü” kapsamında ele alındı. Bu durumun arka planında cinayetin işlenmesiyle ilgili daha geniş bir yapılanmanın olduğu iddia ediliyor.

AİLEYE YAPILAN TEHDİTLER

Minguzzi’nin ölümü sonrası ailesinin tehditler aldığı bildirildi. Genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi’ye iletilen mesajlar toplumsal bir infiale yol açtı. Tehdit sonrası gerçekleştirilen emniyet operasyonunda, aileyi tehdit eden 4’ü çocuk 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

MEZARIN TAHRİP EDİLMESİNE YENİ CEZA

Minguzzi’nin davasının görüleceği gün mezarının tahrip edildiği açıklandı. Ailenin şikayeti üzerine mezarı tahrip eden 67 yaşındaki Duran A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, olayın nasıl bir gerilime yol açtığını bir kez daha gösteriyor.