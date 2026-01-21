Minguzzi Cinayetine Dair Şok Edici Görüntüler Ortaya Çıktı

minguzzi-cinayetine-dair-sok-edici-goruntuler-ortaya-cikti

Bütün Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğan ve tartışmalara yol açan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Minguzzi’nin cinayet anına dair görüntüler gün yüzüne çıktı.

MİNGUZZİ CİNAYETİNE DAİR YENİ BELGELER

Görüntülerde, cinayetle ilgili olarak tutuklanan Berkay Budak ile tahliye edilen Abdülkerim Özbağ’ın Kadıköy’deki bit pazarında Ahmet Minguzzi’yi aradıkları anlar yer alıyor.

CİNAYET ANINDAN ÖNCESİNE DAİR GÖRÜNTÜLER

Cinayetin hemen öncesine ait bu görüntülerde, Berkay Budak ile Abdülkerim Özbağ’ın kalabalık pazar içerisinde koştukları anlar net şekilde kaydedildi.

24 Ocak 2025’te Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak üzere gittiği Kadıköy’deki bit pazarında kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramış ve yoğun bakıma alınmıştı. Cinayetle ilgili 4 şüpheliden biri olan 15 yaşındaki Berkay Budak, Minguzzi’yi 14 kez bıçaklayarak yaralamıştı; bunların beşi kalbinden gerçekleşmişti. Ardından, yere düşen Minguzzi, 16 yaşındaki Umutcan Baba tarafından tekmelenerek daha fazla şiddete maruz kalmıştı. Şüpheliler arasında 17 yaşındaki Ayberk Doğan ve 14 yaşındaki Kerim Özbağ da bulunuyordu. Saldırının 15 gün sonrasında, 8 Şubat 2025’te Mattia’nın beyin ölümü gerçekleşmiş ve hayat mücadelesini kaybetmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kar Yağışı Nedeniyle Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

Sivas'ta Karalar köyünde hastalanan 58 yaşındaki bir adam, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.
Gündem

Kartepe’de Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir toplu taşıma otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
Gündem

Van’da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Gevaş ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Sapanca’da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri ölü, 27 kişi yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil karıştı.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze İçin 300 Bin Dolar Yardım Yaptı

Yıldız Tilbe, Gazze’ye iki çadır kent kurulması için 300 bin dolarlık bağışta bulundu. Bu katkı, bölgede ihtiyaç duyulan desteği sağlamayı hedefliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.