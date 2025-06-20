Minguzzi Davasında Mahkeme Heyeti Ayrıldı

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde alışveriş yapmak amacıyla gittiği bit pazarında bıçaklı bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası sürüyor. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada, iki sanık üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

AİLESİ VE DESTEKÇİLERİ DURUŞMADA BULUNDU

Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ile U.B. hazır bulundu. Duruşma salonunda, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez gibi siyasiler de katıldı. Aileye destek için salona gelen vatandaşlar, “Sokaklarda katil istemiyoruz.” sloganları attı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, reddi heyet talebinde bulundu. Ailenin isteği üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi. Davanın bir sonraki duruşması 17 Temmuz’a ertelendi.

İstanbul’da 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. ve U.B. ile tartışma yaşadı. Pazardan ayrılmaya çalışan Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanırken, U.B. de yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, Minguzzi’ye tekme atan U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi’nin bıçaklanması öncesi ve sonrasına dair B.B. ve U.B. ile iki başka şüphelinin varlığına ilişkin tespitler bulunduğu belirtildi.