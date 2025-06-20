Minguzzi Davasında Mahkeme Heyeti Çekildi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşanan olay, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia’nın ölümü ile ilgili olarak “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşma sırasında baba Andrea, anne Yasemin, teyze Aylin, anneanne Binnur ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ile U.B. hazır bulundu.

HUKUKİ SÜREÇ VE KATILIMCILAR

Duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez gibi isimler de katıldı. Aileye destek olan vatandaşlar “Sokaklarda katil istemiyoruz.” sloganları attı. Duruşmada ailenin avukatı Rezan Epözdemir reddi heyet talebinde bulundu. Ailenin isteği üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi ve bir sonraki duruşma 17 Temmuz’a ertelendi.

OLAYIN AYRINTILARI VE SÜREÇ

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gitmiş olduğu Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazarda B.B. ve U.B. ile tartışmaya giriyor. Pazardan ayrılmayı planlayan Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanırken, U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmeliyor. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılıyor, ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi’yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla, 18 ile 24 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen olaya dair görüntülerle hazırlanmış bilirkişi raporunda, Minguzzi’nin bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki başka şüphelinin varlığına ilişkin tespitler yer aldı.